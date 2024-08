„Juuliuse jüngrid on lubanud tulla omasid innustama.“ TalTech näitab Ironmanil head eeskuju

„Alustasime treeningutega varakult ning igaüks tegi seda endale sobivas tempos. Oleme saanud väga hea sportliku vormi ning ühine osavõtt laagritest ja suvistest triatlonidest on toonud meid üksteisele lähemale ka tööalaselt. Tehnikaülikooli sportlik vaim on alati olnud legendaarne, nüüd on see paar vinti juurde saanud,“ kinnitas arengufondi juhataja Elinor Toming.

Siim Läänelaid teadusosakonnast teab, et osalemiseks ei pea olema väga sportliku taustaga. „Meie ettevalmistus on olnud piisavalt pikk ja vaheldusrikas, et meie nö rahvasportlastel oleks võimalik end proovile panna, sest programm on olnud ikkagi individuaalne. Stardiärevus on juba suur ja ootan väga finišikaare alt läbi jooksmist.“