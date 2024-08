IndyCaris hooaega avav Jüri Vips: oskan juba vormelit õigesse kohta parkida

Pärast seda, kui RLL lõpetas koostöö Christian Lundgaardiga, on Vipsi naasmine olnud pikalt õhus ning nüüd antakse talle tiimi neljanda sõitjana lõpuks Portlandis võimalus.

„Ma pole saanud selleks just liiga palju valmistuda. Simulaatoriga olen muidugi palju sõitnud ja kõigil etappidel samuti kohal olnud. Tunnen end samas palju paremini kui eelmisel aastal. Tegin siis ju debüüdi ja tänavu on õppimist palju vähem,“ rääkis Vips enne hooaja avastarti.

„Tean juba kuidas asjad toimivad. Kui peaksin järgmisel aastal täishooaja kaasa tegema, siis oskan näiteks vormelit õigesse kohta parkida ja muid lihtsaid asju ka. Loomulikult on nörritav, et pole saanud tänavu sõita, aga tore, et sain lõpuks võimaluse,“ lisas ta.