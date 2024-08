F1 meeskonna hooaeg on ohus? Venemaa suurfirma nõuab vormelite arestimist

Uralkali oli enne koostöö lõppemist tasunud aga Haasile ettemaksuna 12 miljonit eurot, mida on üritatud viimastel aastatel tagasi saada. Esialgu vabandas Haas ennast välja sellega, et Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonide tõttu pole võimalik tagasimakset teostada, kuid seejärel pöördus Uralkali Šveitsi Arbitraažikeskuse poole, kes andis eelmisel kuul vastava loa.

Makset pole siiski endiselt laekunud ja nüüd nõuab Uralkali Hollandi kohtu kaudu, et nii Haasi vormelid kui ka muu varustus arestitaks, vahendab RacingNews 365. Uralkali soovib, et Haasi varade täielik arestimine toimuks alles pärast Hollandi GP-d, et meeskond saaks nädalavahetusel probleemideta võistelda.

USA vormelitiim aga kinnitas, et soovib võla esimesel võimalusel tasuda. „Meil on plaanis arbitraaži poolt määratud summa tagasi maksta ja selles osas mingit vaidlust pole. Oleme proovinud advokaatidega kindlaks teha, et kõik oleks kooskõlas nii USA, Euroopa liidu, Ühendkuningriigi kui ka Šveitsi seadustega. Jätkame Uralkaliga suhtlust, et asi leiaks järgmistel päevadel lahenduse,“ sedastas Haas pressiteate vahendusel.