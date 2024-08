FOTOD | Pariisi olümpialt Eestile medalit ei tulnud. Kas parasportlased toovad auraha ära? Selgusid Eesti lipukandjad

„Otseülekanded on meile väga olulised. Lõpuks saavad inimesed näha, mis seal toimub,“ lausus Jõesaar.

„Loodan, et tänu ülekannetele näeb Eesti rahvas, mille jaoks me igapäevaselt tööd teeme - et see on ülipõnev võistlus, ülikõva tasemega. Loodan, et te kõik vaatate ja hoiate meile pöidlaid!“ lisas Topkin.

Otseülekannete märgilisust rõhutas oma avakõnes ka Eesti Paralümpiakomitee president Monika Haukanõmm: „Oleme osalenud paralümpiamängudel iseseisva riigina 1992. aastast. 32 aastat hiljem jõuame selleni, et Eesti rahvas saab paralümpiamängudest osa. Kõik me vaatasime Pariisi olümüiamänge, hüppasime püsti ja läksime hulluks. Aga samamoodi saab püsti karata ka paralümpiamängude peale, sest seal on nii palju ägedaid alasid. Tänan kõiki, kes on meid sel tohutul teekonnal pisikeste sammudega ühtsema maailma poole viinud!“

Globaalses võtmes on Pariisi paralümpiamängud märgilised selle poolest, et esimest korda ajaloos on olümpial ja paralümpial logo ja maskott ühesugused.

„Jah, väikse erinevusega - meie maskott on isegi ägedam,“ jätkas Haukanõmm. „Võite küsida: „Mis see loeb?“ Aga tegelikult on see väga märgiline. Liigume täna sinnapoole, et räägime mängudest, mis on kõikidele inimestele. Me ei lahterda enam sportlasi kaheks, vaid toome nad järjest rohkem kokku.“

28. augustil toimuvat avatseremooniat ja 8. septembril aset leidvat lõputseremooniat näitavad Delfi ja ETV otseülekandes korraga. Paralümpiamängude spordivõistlused saavad olema tasuta otseülekannetes jälgitavad vaid Delfi TV-s. Täpse ülekannete ajakava avaldame esmaspäeval.

Millal Eesti sportlased võistlevad?