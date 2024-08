FOTOD | Üle 100 võistluspaari ootavad Paide ralli starti! Kohal nii Aava, Jürgenson kui ka Kaur

„Viimane võistlus Cēsises näitas, et nii Patrick, kui Joosep on väga tasemel ja kindlasti pakuvad mulle tugevat konkurentsi. Üritame seda võistlust võtta Siimuga kui natukene lõbusamat üritust, sest meil on sel aastal iga võistlus olnud tõsine töö ja proovime nüüd ühe etapi ka nö. nautida. Mida rohkem autos istuda saab, seda parem on. Kuigi teed pole Paides Kreeka omadega võrreldavad ja seadistusi jms ei saa siin proovida, siis meie peamine eesmärk on natukene vabamalt võtta ja saada Kreekaks hea emotsioon, et siis seal meie põhitöö korralikult ära lõpetada,“ sõnas Jürgenson koduralli eel.