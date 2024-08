Barcelonast lahkuma sunnitud jalgpallitäht: kui see klubi aitab, kurvastan veidi vähem

Nädala alguses hakkasid levima aga jutud, et Gündogan on ootamatult klubist lahkumas. Põhjuseks Hispaania võistkonna keeruline finantsseis. Barcelona kulutas sel suvel näiteks Dani Olmo ostmiseks 60 miljonit eurot, kuid väljakule ei ole teda veel saata saanud. Nii leiti, et igati mõistlik oleks Gündogani palgaraha kokku hoida.