DELFI VIDEO | Ironmani peakorraldaja Juhanson ujumiskoha muutmisest: ühel õhtul tuli tiimile öelda, et viimase aasta plaanid tuleb unustada

Otsus ujumiskoha vahetuseks sündis koostöös Terviseameti ning Tartu Ülikooli mereinstituudiga, kes on Ironman Tallinna tiimiga analüüsinud ning arutanud Harku järve veekvaliteeti ning alternatiivseid võimalusi. Probleemiks on osutunud sinivetikad.

„Võtsime vastu otsuse, et ei lase sportlastel tervisega riskida. Praegu tundub, et Stroomi rannas kõik laabub,“ selgitas võistluste peakorraldaja Ain-Alar Juhanson Delfile. „Nädalavahetuseks lubab korralikult tuult, aga usun, et see võistluse pidamast ei sega.“