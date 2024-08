FOTOD | Norrasse kolinud laskesuusataja Robert Heldna: ma ei ole solvunud, et mind koondisest välja jäeti. Sain aru, miks nii läks

24-aastane Heldna tunnistas pärast Otepääl peetava suvebiatloni MM-i supersprindi kvalifikatsiooni, et on mõnda aega laskesuusakaardilt maas olnud. Põhjuseks on tulemused – kui hooaja tipphetkeks on Eesti meistrivõistluste kuld, pole suurt kala püüda.