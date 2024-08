Tallinnas toimub korvpalliturniiri Epicbet Cup raames kõrgetasemeline sporditurunduskoolitus

10.00-10.30 registreerimine

10.30-10.40 avakõned

10.40-11.55 I seminar Andrea Di Nino, Marketing Director of SS Napoli Basket - „ NAPOLI BASKET - a new Italian sport marketing vision“

11.55-12.05 kohvipaus

12.05-13.20 II seminar Olafs Jākabsons, TV producer for FIBA Eurobasket and World Cup - „Good practices in creating video content“

13.20-13.45 „Raba kaasa“ lõuna

13.45-15.00 III seminar Jaan Naaber CEO and founder of design agency Neway, Design Agency of the Year 2024 - „Visually developing a sports brand“

15.00-15.10 kohvipaus

15.10-16.25 IV seminar - Mathias Priez, COO of Paris Basketball - „The building of Paris Basketball brand“

16.25-16.45 Tondiraba jäähalli tuur

19.00 Epicbet Cup: Kalev/Cramo vs Paris Basketball