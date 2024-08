Helmut Marko avaldas noore sõitja, kes uuel hooajal F1-s võimaluse saab. Kas koha kaotab Perez või Ricciardo?

22-aastane Lawson tegi F1-s debüüdi mullusel Hollandi GP-l, kus ta asendas Red Bulli sõsartiimis AlphaTauris (praegune RB) vigastada saanud Daniel Ricciardot. Uusmeremaalane tegi kaasa viiel etapil, parimaks jäi Singapuri GP üheksas koht. Tänavu on ta olnud Red Bulli reservsõitja.

F1 sari naaseb suvepuhkuselt sel nädalal, kui võisteldakse just Hollandis Zandvoorti ringrajal. Võistluse eel teatas Red Bulli üks juhte Marko Austria väljaandele Kleine Zeitung: „Liam sõidab kindlasti järgmisel aastal ühes meie masinas.“

Küll aga pole tulnud ühtegi ametlikku kinnitust, kummas tiimis Lawson sõidab. Kahe võistkonna peale on kindel Max Verstappeni ja Yuki Tsunoda jätkamine, kes on seotud vastavalt Red Bulli ja RB-ga.

Lepinguliselt on Red Bulliga seotud ka tiimi teine sõitja Sergio Perez, kuid mehhiklase tuleviku üle F1-s on välismeedias pikalt spekuleeritud. Nimelt pole ta suutnud tänavu näidata soovitud stabiilsust. Sarja üldarvestuses on ta seitsmendal kohal, kaotades tiimikaaslasele Verstappenile 146 punktiga.

Välismeedias on viimastel kuudel toodud välja erinevaid klausleid, mis lubavad võistkonnal koostöö enneaegselt lõpetada. Väidetavalt on tiimil õigus mehhiklase leping üles öelda, kui Perez jääb Verstappenist maha rohkem kui 100 punktiga või on üldarvestuses rohkem kui viis kohta maas.

Suure küsimärgi all on ka 35-aastase Daniel Ricciardo tulevik, kel uueks aastaks veel lepingut pole. Austraallane on stabiilsuses jäänud nooremale konkurendile Tsunodale alla. Kaht meest lahutab kümme punkti.

Motorsporti teatel pole ka välistatud, et hoopis Ricciardo või Tsunoda edutatakse veel Red Bulli. Seega, teadmatust on omajagu.

Helmut Marko sõnul plaanitakse kahes võistkonnas sõitjate lõplik koosseis paika panna septembrikuus. Seni on nii Perezil kui Ricciardol aega oma aktsiaid F1-s tõsta.