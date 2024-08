Rio paralümpia kaheksas ja Tokyo viies kettaheitja Egert Jõesaar loodab Pariisis sekkuda suurde mängu

„Vorm on läinud iga nädalaga järjest paremaks. Tehniline pool veel päris hästi ei klappinud, aga sain viimase laagriga seda timmida. Tunnen, et isikliku rekordi laadne hoog on sees. Loodan teha parema etteaste kui kolm suve tagasi Tokyos,“ rääkis Jõesaar.

Jõesaar astub Stade de France´i areenile ja naelutab kodumaa spordisõbrad ekraanide ette neljapäeva, 5. septembri õhtul kui toimub F44/F64 ühendklassi võistlus. „Teadmine, et Eestimaal saab minu heidetele kaasa elada, et pane mulle lisapinget peale. Küll aga tunnen heameelt, et seekord saavad kõik spordisõbrad otseülekannete vahendusel paralümpiamängudest osa ja võivad veenduda, et tegemist on väga vahva võistlusega!“ rõõmustas Jõesaar.