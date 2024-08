Treener kaitses dopinguskandaali sattunud maailma esireketit: ta ei teeks kunagi tahtlikult midagi sellist

Sinneri kahest märtsis Indian Wellsi turniiri ajal antud dopinguproovist leiti anaboolse steroidi klostebooli jälgi. Seda ainet kasutatakse muuhulgas lihasmassi kasvatamiseks.

Rahvusvahelise tennise antidopinguagentuuri ITIA teatel pääses Sinner võistluskeelust põhjusel, et keelatud aine sattus tema kehasse juhuslikult. Nimelt oli tennisisti füsioterapeut Giacomo Naldi kasutanud enda käel olnud lõikehaava ravimiseks klostebooli sisaldanud ravimit ja tegi pärast seda Sinnerile massaaži.

Mitmed tennisetähed on nõudnud Sinnerile aga võistluskeeldu. „Ma ei kujuta ette, mida tunnevad kõik teised mängijad, kes on saastunud ainega kokkupuute järel saanud võistluskeelu,“ kirjutas näiteks Kanada tenniseäss Denis Shapovalov X-is. „Tundub, et erinevate mängijate jaoks on erinevad reeglid.“

ESPN-ile antud intervjuus astus Sinneri kaitseks välja austraallasest treener Darren Cahill. Juhendaja sõnas, et skandaal on jätnud mängijale oma jälje.

„Kui sa pole Janniki fänn, siis pole viimastel kuudel ilmselt erinevust näha olnud, sest ta on endiselt väga hästi mänginud,“ rääkis Cahill oma hoolealuse kohta, kes alles teisipäeval triumfeeris Cincinnati ATP 1000 turniiri finaalis. „Tegelikult on olnud suur muutus tema kehakeeles, füüsilises olekus ja tema ootuses olla väljakul. Tal on olnud raske, see kõik on teda nii füüsiliselt kui vaimselt väsitanud.“

„Rõhutan: ta on ehk kõige professionaalsem noormees, kellega olen koos töötanud,“ jätkas Cahill. „Ta ei teeks mitte kunagi tahtlikult midagi sellist. Kogu olukord on uskumatult õnnetu.“

BBC meenutab, et mitmed tennisetähed on väitnud, et maailma esireketit koheldakse teistest erinevalt. Sellele süüdistusele vastas tema advokaat Jamie Singer.

„Saan aru, miks nii arvatakse, kuid reaalsus on vastupidine. Kuna ta on superstaar, suhtus ITIA olukorda väga tõsiselt. Iseseisev komisjon tegi Sinneri osas otsuse, mis on väga oluline,“ rõhutas Singer. „Mitte ükski tennisega seotud inimene ei langenud Sinneri suhtes otsust.“