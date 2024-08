Rallihooaja suurim üllataja tiitliheitlusesse sekkumisest: kõike võib veel juhtuda

Sel hooajal on Fourmaux tiimi usaldust õigustanud. Ta on lõpetanud neljal korral poodiumil ning hoiab üldarvestuses 119 punktiga viiendat kohta. Võrdluseks, tema senine parim punktiskoor pärines 2021. aastast, mil ta kogus 42 silma.

M-Spordi esisõitja rääkis DirtFishile antud intervjuus, et loodab veel tänavugi kõige kõrgemasse mängu sekkuda. „Kõike võib veel juhtuda,“ märkis ta. „Oleme Elfyni ja Otiga omajagu vahet vähendanud. Seega näen, et kõik on võimalik. Meil on Kreekas hea stardipositsioon, loodame ka seal lisapunkte püüda.“

Fourmaux on oma tänavuse edu alusena välja toonud asjaolu, et ei anna kunagi alla. „Tean, et alati võib midagi juhtuda. Soome näitas, et miski pole läbi enne, kui finišijooneni jõuad,“ viitas ta viimasele rallile, kus pühapäeval katkestasid nii Evans kui Kalle Rovanperä. „Annan endast parima ja püüan igal pool maksimumpunktid võtta.“