Keila abilinnapea: kaks kõrgliigaklubi väikelinnas kõlab uhkelt, kuid see paneb linnajuhid valikute ette, sest ressurssi ei ole piiramatult

Eesti korvpalliliidu peasekretär Gerd Kiili sõnul on Andres Sõbra juhendatava Keila KK peamiseks kodumängu päevaks laupäev. „Kõikide klubidega on nüüd korras. Saame hakata mängima.“

Kolmapäeva hommikul teatas Keila linnavalitsus pressiteate vahendusel, et Keila Korvpallikooli esindusmeeskond peab leppima olukorraga, kus piisavas koguses vabasid saaliaegu lihtsalt ei ole. Nüüd saadi laupäevaste mänguaegade osas kokkuleppele. Samas on selge, et Keila Korvpallikoolil tuleb kasutada ka mõnda teist saali.