VIDEO | Ogier andis testil kuuma, Hyundai hoiab Kreeka ralli eel enda tegevusi kiivalt saladuses

Kreekas jagatakse MM-punkte 5. - 8. septembrini. Kreekas on teiste seas stardis ka kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier. Prantslane pidi tänavu kaasa tegema pooliku hooaja, kuid senised tulemused on olnud niivõrd head, et vanameister heitleb tänavu taas MM-tiitli nimel. Nii ollakse hooaja lõpuni stardis kõigil neljal järelejäänud etapil.

Rallit.fi kirjutab, et tegelikult alustas Hyundai testidega juba esmaspäeval ning praeguseks on roolis olnud nii Neuville, Ott Tänak kui ka Dani Sordo. Samas sotsiaalmeediasse on materjali jõudnud väga vähe. Soome väljaande teatel hoiabki Hyundai sel korral väga madalat profiili ning proovib infot avalikkuse eest varjata. Samas tõdetakse, et see ei pruugi midagi erilist tähendada, kuid tänasel päeval on tegemist lihtsalt tavapäratu olukorraga.