Eesti – Slovakkia jalgpallikoondiste mängule on oodata üle 6000 pealtvaataja

„Kaks nädalat enne kodumängu Slovakkiaga on piletimüük olnud aktiivne ning praegust huvi arvestades ootame kohtumisele enam kui 6000 pealtvaatajat. Kuna tegemist on Rahvuste liiga tänavuse hooaja avamänguga, soovitan kõigil jalgpallisõpradel piletid aegsasti soetada, sest nii saab endale valida sobiva koha ja parima hinna,“ rääkis Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) peadirektor Tõnu Sirel.

Pääsmed mängule on müügil Piletilevis ja Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel, kus kõigil soovijatel on võimalik leida endale sobiva hinnaklassi ja istekohaga pääse. Eesti Jalgpalli Liit (EJL) tuletab meelde, et pääsmete edasimüük (sh välisfännidele) või piletite kasutamine kommertseesmärkidel (sh loosimised vms) on ilma EJLi nõusolekuta keelatud.