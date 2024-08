Disklahv Washingtoni turniirilt võttis Shapovalovilt kaheks ööks une. Tustit: see oli üks absurdsemaid olukordi, mida ma olen näinud

Aastaid tennisetuuril tiirutanud füsioterapeut Indrek Tustit, kes 2019. aasta Eesti spordigalal nimetati koos Marek Visteriga aasta treeneriks (MM-i hõbeda, odaviskaja Magnus Kirdi juhendamise eest), on mullu oktoobrist alates koostööd teinud 25-aastase Kanada tennisisti Denis Shapovaloviga. Endine maailma kümnes reket jõudis 2021. aasta Wimbledonil poolfinaali ning on mänginud Australian Openil ja US Openil kaheksa parema seas (vastavalt 2022. ja 2020. aastal), kuid olnud viimasel ajal kimpus vigastustega, mistõttu ta ka peale mullust Wimbledoni ametlikult vigastuspausile läks, et edetabelikohta säilitada. Hetkel on ta ATP edetabelis 105. kohal, 2024. aasta jooksvas edetabelis aga 82. Oma riigi pingereas on temast eespool vaid Felix Auger-Aliassime (ATP 19.).