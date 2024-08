ManCity’s ja Barcelonas üleliigseks osutunud Portugali äss siirdub Saudi Araabiasse

Jalgpallimaailma üleminekuturu peensustega kursis olev Fabrizio Romano teatas nüüd, et Cancelo on siirdumas Saudi Araabia kõrgliigas palliva Al Hilali ridadesse. Al Hilali peatreeneriks on portugallane Jorge Jesus ning tema kindlaks sihiks on kaasmaalane Saudi Araabiasse tuua.