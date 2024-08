Perekonna hirm: Ralf Schumacheris pettunud eksabikaasa võib tuua Michael Schumacheri seisundi avalikkuse ette

Ralf Schumacher tunnistas juuli keskpaigas avalikult, et ta on gei. Muuhulgas avaldas ta foto koos oma poiss-sõbra Etienne’iga. Ralf Schumacheri 22-aastane poeg David asus koheselt isa toetama, kuid endise vormelipiloodi eksabikaasa Cora nägi asju teisiti. Saksamaa meedias on Cora jaganud mitmeid intervjuusid, kus ta süüdistab nüüdset telemeest enda nooruse röövimises ja kõiges muus.

Samas on Cora Schumacher varasemalt avaldanud, et ta on Michael Schumacheri abikaasa Corinnaga väga lähedastes suhetes. Samamoodi on lähedased ka nende pojad David ja Mick. Saksamaa meedias on aga kirjutatud, et Cora Schumacher on pidanud praeguseks allkirjastama vaikimise pakti. Viimane on selle aga ümber lükanud.