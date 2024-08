VIDEO | Eestis toimus esimene naiste jalgpalli konverents

Mitmeid müüte kummutas oma ettekandes UEFA meditsiiniliste uuringute nõunik Evert Verhagen, kes võttis luubi alla põlve eesmise ristatisideme (ACL) vigastused naiste jalgpallis. Verhageni enda kinnitusel oli üks peamisi sõnumeid, mida tema ettekandest kaasa võtta see, et kuigi ACL vigastusi juhtub ja need on pikaajalise mõjuga, ei ole tegemist epideemiaga. „On olemas palju häid programme, mida tasub kasutada, sest need on enda tõhusust vigastuste ennetamisel tõestanud. Lihtsalt mängige jalgpalli ja nautige seda: on palju tõenäolisem, et püsid täie tervise juures, kui et saad ACL-i vigastuse,“ ütles Verhagen.