Soome olümpiakoondise juht kriitikast: me ei jätnud kedagi üksinda

„Ma ei osanud seda oodata. Olümpiamängude ajal ei kuulnud ma ühtegi sellist kurtmist,“ sõnas Paavolainen Iltalehti vahendusel.

Paavolainen on Soome olümpiakomitee saavutusspordi osakonna asepresident ning lisaks oli ta Pariisi olümpiakoondise juht. „Tuleb siiski tõdeda, et kogu tagasiside on meie jaoks tähtis ja väärtuslik,“ lisas ta.

„Meil oli Pariisis väga professionaalne ekspertide tiim, kes toetasid sportlasi igati. Kõik on nii üles seatud, et sportlaste toetamine on meie jaoks oluline. On väga kahju kuulda, et osade sportlaste meeleste jäeti nad toest ilma,“ sõnas Paavolainen.

Millist kriitikat Soome olümpiakomitee suunas tehti?

„Meie, Soome olümpiakoondise liikmetena ja Pariisis meie riiki esindanud sportlastena, ei olnud meeskonna allajäämine tegelikult üllatav, sest lõppenud olümpiamängud on kahjuks vaid jäämäe tipp Soome tippspordi koguolukorras,“ kirjutati nelja anonüümseks jäänud sportlase poolt koostatud kirjas.

„Hooletus ja kirglikkuse puudumine on Soome (individuaal)spordis olnud kohal juba aastaid, kuid nüüd tõstetakse pjedestaalile teisedki, mitte ainult sportlased.

Meid on aastaid süüdistatud Soome medalisaldos ja ebaedus, kuigi tegelikult on iga olümpiamängudele pääsenud soomlane võitleja. Iga Soome olümpiasportlane ja tema meeskond on võidelnud end maailma tippu vaatamata olemasolevale süsteemile, mitte selle toel.

Lõppenud olümpiamängud on kahjuks vaid jäämäe tipp Soome tippspordi koguolukorras. Pariisis kaebasid paljud sportlased ühtsuse puudumise üle ja rääkisid, et nad jäid olümpiakülla saabudes üksi. Osa isegi nii üksi, et sellest tekkinud ärevus ajas nad nutma.

Meeskonna juhtkond ei näinud vaeva sportlaste julgustamisega enne või pärast võistlust. Sportlased, kelle ala oli lõppenud ja kes oleksid võinud oma maa sportlasi toetada ja julgustada, saadeti kiiresti koju.“