Matz Topkinil võiks olümpiabasseinis olla väike eelis. „See pole päris selline, millega tippvõistlustel harjunud oleme“

„Kõik on väga hästi! Midagi negatiivset pole siiamaani olnud - vigastused pole mind kimbutanud ja tervis on korras. Kaks head laagrit on seljataga, kus sain vormi lõppviimistlusega tegeleda,“ rääkis Topkin Eesti Paralümpiakomitee kodulehele .

Oma peamisteks konkurentideks loeb Topkin maailmarekordimehest venelast, kelle kaasalöömine hetkel küsimärgi all, samuti Tsehhi, Uus-Meremaa ja Mehhiko atleete. „Tavaliselt ilmub paralümpiamängudeks välja mõni hiinlane, kellest varem kuulnud pole ja on üllatavalt hea tasemega,“ lisas ta.

Sarnaselt Pariisi olümpiamängudele peetakse ka paralümpiamängude ujumisvõistlused Euroopa suurimas sisehallis, Paris La Défense Arenal, kuhu eelnevalt rajati ajutine bassein. Üllatusterohke ja ebatavaline hall ei võimalda võimalikest medaliaegadest rääkida, ent võiks anda eelise Matzi-masti meestele. „Paralümpia bassein pole päris selline, millega tippvõistlustel harjunud oleme. Selle madal põhi ja omalaadne disain võivad aegu mõjutada, aga ei oska öelda, millises suunas. Tavaolümpia näitas, et kergematel ujujatel on seal suurte „tankide“ ees mõningane eelis. See võib ühtlasi tähendada, et mul läheb seal hästi, aga samas muidugi ei pruugi. Lähen kohale ja eks siis vaatame, kuidas tingimused on,“ rääkis paralümpiaujuja.