OTSE DELFI TV-s | Kas Kaur, Koik või Aava suudavad Paide rallil noore norralase kinni püüda?

Paide linnas ning Türi ja Järva valla teedel kihutatavale rallile registreerus tänavu 108 ekipaaži, kokku on esindatud 12 riigi sportlased.

Kavas on viis erinevat kiiruskatset ning kõik sõidetakse läbi kahel korral. Katsete kogupikkus on 124,96 km.

Humus Paide Rally on tänavu pealtvaatajatele täielikult piletivaba. Ralli korraldaja Alari Luntsi sõnul oli kogu korraldusmeeskonna ühine soov pakkuda kõikidele võrdseid võimalusi hea ralli nautimiseks ja sellest sündis ka vastav otsus.

Kuigi kohustust piletit osta ei ole, siis annavad Humus Paide Rally korraldajad rallisõpradele siiski võimaluse aidata kaasa järgmiste rallide toimumisele. Nimelt on võimalik läbi kodulehekülje teha annetus ja seeläbi aidata kaasa Paide Rally järjepidevusele. Lisaks on nii plakatitel kui ka raja äärde paigaldatavatel tahvlitel QR-kood, mis suunab toetamise lehele.

Mõlema Paide linnakatse eel sõidab Ao Vaida driftiautoga kogu raja läbi ning kohal on ka krosskardid. Ilmselt esmakordselt Eestis tehakse otse rajalt ka ralliraadiot - Marek Lindmaa sõidab koos Ao Vaidaga driftiautoga mööda linnakatset ja on kogu selle vältel eetris ralliraadios. Humus Paide Rally ametlik ralliraadio on Kesk-Eesti TRE raadio sagedusel 101,0 MHz. Lisaks muule meelelahutusele aitab Paide kesklinnas meeleolu üleval hoida kohalike noorte bänd Exitum.