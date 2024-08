Manuel Neuer lõpetas eduka koondisekarjääri

Instagram’i postituses kirjutas ta: „Kõik, kes mind tunnevad teavad, et see otsus ei olnud mulle lihtne. Tunnen end füüsiliselt väga hästi ja loomulikult oleks mind ka 2026. aastal USAs, Kanadas ja Mehhikos toimuvad maailmameistrivõistlused huvitanud. Sellegipoolest olen pärast paljusid intensiivseid ja pikki vestlusi oma pere ja sõpradega jõudnud järeldusele, et just nüüd on õige aeg lõpetada minu peatükk koondises. Kui ma täna tagasi vaatan, tunnen uhkust ja tänulikkust!“