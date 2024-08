Saksa meedia: Dopingupatune Jannik Sinner on varasemalt kahel korral ajutist võistluskeeldu kandnud

Superstaar selgitas X-is (endine Twitter) tehtud avalduses, et saastumine Closteboliga tulenes ravist tema füsioterapeudiga, kes kasutas käsimüügis olevat ravispreid, kirjutab Bild.

Sportlase füsioterapeut lõikas teda skalpelliga ja ravis haava pihustiga, mis sisaldas klostebooli. Hiljem tegi ta Sinnerile massaaži.

Dopinguekspert Professor Dr. Fritz Sörgeli jaoks tundub see selgitus ebausutav.

Sörgel kommenteeris arvamust intervjuus Sport1-le: „Klostebooliga on tegelikult salve ja pihusteid, kuid Saksamaal pole need heaks kiidetud. Anaboolne steroidsprei haavaraviks - naeruväärne. Dopinguvastane seadus ei lubaks seda. Kahtlustan, et see pihusti on mõeldud spetsiaalselt tippspordi jaoks ja seda müüakse mitteametlike kanalite kaudu ja Internetis.“

Ta lisas: „Isegi kui ta masseerib seda iga päev, siis on väga ebatõenäoline, et klostebool tungib läbi naha sellistes kogustes, et seda dopinguproovis märgatakse.“

Tennisemaailmas põhjustab Sinneri õigeksmõistmine hämmastust ja viha. Endine Wimbledoni finalist Nick Kyrgios kommenteeris olukorda sotsiaalmeedia platvormil X: „Naeruväärne - kas see oli juhuslik või planeeritud.“

Tasub ära märkimist, et Sinner on varasemalt olnud kahel korral ajutise võistluskeelu all. Portugali žurnalisti Jose Mergado andmetel peatati patune mõni päev pärast võitu Miami Open’il ning Madrid Masters 1000 turniiri alguses. Veidral kombel on need juhtumid küllaltki nähtamatuks jäänud.

Positiivsete testide tõttu võeti Sinnerilt Indian Wellsis toimunud turniiri auhinnaraha ja punktid. Sel esmaspäeval võitis ta juba Cincinnati Open’i.