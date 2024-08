UUS TREILER | Anett Kontaveit septembris linastuvas dokumentaalfilmis: tahtmine kogu aeg võistelda on mul kaasa sündinud

Kontaveit teatas plaanist teha tippspordiga lõpparve eelmise aasta suvel. Otsuse küpsemine ja avalikkusele teatamine langes perioodi, mille jooksul saatis Anetti sageli võttegrupp, sest valmimas oli tipptennisisti elust rääkiv film. Mitme eduka dokumentaalfilmi režissööri Kaupo Kruusiaugu sõnul muutiski Anetist filmi tegemise eriliseks murranguline otsus, mis sündis filmivõtete perioodil. „Dokumentaalfilmi tegema asudes ei saa kunagi stsenaariumit täpselt paika panna, sest film kajastab peategelase elu sellisena, nagu see on. Me läksime tegema filmi tipptennisistist: tema elust ja karjääri kujunemisest, teadmata, et just filmivõtete perioodil sünnib Aneti karjääris nii oluline pööre.“