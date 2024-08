Ironman Tallinna ujumine viidi Harku järvest üle Stroomi randa

Otsus ujumiskoha vahetuseks sündis koostöös Terviseameti ning Tartu Ülikooli mereinstituudiga, kes on Ironman Tallinna tiimiga analüüsinud ning arutanud Harku järve veekvaliteeti ning alternatiivseid võimalusi. Probleemiks on osutunud sinivetikad.

Hommikul kell 10 oli veetemperatuur meres 19,9 kraadi. Ujumine toimub liivapõhjaga selges merevees, kus põhi on kogu aeg nähtav, keskmine sügavus on 2-2,5m. Asukoht on lahesopis ehk lainetus on minimaalne ning meri üldjuhul rahulik. Korraldajad edastavad osalejatele uuendatud rajakaardid ja muu info esimesel võimalusel. Ujumiskoha muudatus võistluste ajakava ei mõjuta.