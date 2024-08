Visiit FC Barcelonasse jäi lühikeseks: Ilkay Gündogan taasliitub ManCity’ga

Teadupärast ei ole Barcelona rahaasjad just parimas seisus ning nii ollakse tänavusel suvel taas olukorras, kus värskeid oste ei saa meeskonda registreerida. Enne meeste nimekirja kandmist on vaja kulud ja tulud saada tasakaalu. Just seetõttu vaatas avavooru kõrvalt ka suvine suurost Dani Olmo.