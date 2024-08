Mis saab uue hooaja WRC-tiimidest? Kas Oliver Solberg siirdub Toyotasse?

„Praegu liigub ringi palju kuulujutte. Tundub, et teised teavad minust rohkem,“ sõnas Solberg Rallit.fi vahendusel. „Kui päris ausalt öelda, siis mul ei ole veel järgmiseks hooajaks plaane. Siiski on mul mitmeid unistusi ja eesmärke. Midagi ei ole siiski veel kivisse raiutud,“ sõnas sel hooajal Škodaga WRC2 arvestuses kihutav Solberg.

Käimasoleval hooajal on Toyota põhisõitjateks Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta. Osaliselt teevad aasta kaasa Sebastien Ogier ja Kalle Rovanperä. Ogier’i hooaeg on läinud aga üle ootuste hästi ja aasta lõpus hakkab ta heitlema MM-tiitli eest. Tuleva hooaja osas on ringi liikumas ka kuulujutud, et Rovanperä ei pruugi täiskohaga MM-sarja naasta.