Maailma esireketile nõutakse kahe aasta pikkust võistluskeeldu

„See on täiesti naeruväärne. Kedagi ei huvita, kas see juhtus kogemata või tahtlikult. Kui sa annad kaks positiivset dopinguproovi, siis tuleks ka kaks aastat võistlustelt eemal olla,“ kirjutas Austraalia tenniseäss Nick Kyrgios X-is. „Stereoidid aitasid tulemusi parandada. Massaažikreem... Tore.“

„Ma ei kujuta ette, mida tunnevad kõik teised mängijad, kes on saastunud ainega kokkupuute järel saanud võistluskeelu,“ kirjutas Kanada tenniseäss Denis Shapovalov X-is. „Tundub, et erinevate mängijate jaoks on erinevad reeglid.“

Meeste tennise katuseorganisatsioon ATP aga leiab, et kõik lahenes nii nagu pidi. „Anname teada, et Jannik Sinneri juhtumis ei tehtud midagi valesti. Tahame rõhutada, et uurimine viidi läbi põhjalikult ja kõiki fakte hinnati ning võeti arvesse,“ teatas ATP. „See on olnud Janniki ja tema tiimi jaoks keeruline periood. Samas näitab praegune olukord, et tippspordis tuleb olla äärmiselt tähelepanelik.“