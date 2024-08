Paratriatleet Laura-Liis Juursalu olümpiadebüüdi eel: ujumist kardan kõige rohkem, minu jaoks algab võistlemine rattasõidust

Pariisi oma esimesele paralümpiale minev pärnulanna tunnistas, et suurvõistluse eel valdab teda ärevus. „Kui kuulsin, et sain koha Pariisi paralümpiamängudel, siis süstis see mulle uut motovatsiooni, päris mõnus oli trenni teha. Olin selleks hetkeks trennidest üsna väsinud ja kurnatud ja kui selgus saabus, siis see ka kohutas ja tõi pisarad silma - mõtlesin, et pean veel edasi pingutama,“ rääkis Juursalu Eesti Paralümpiakomitee kodulehele.

Juursalu pääses Pariisi paralümpiamängudele Eesti Paralümpiakomitee poolt esitatud lisakoha taotluse rahuldamise järel. Seeläbi pääsesid suurvõistlusele 16 triatleeti.

„Kuuldavasti toimub ujumine ainult allvoolu ning see teadmine võttis raskustunde ära.“

Tänaseks 44-aastane Juursalu hakkas tõsiselt sportima ja triatloniga tegelema 37-aastaselt, seejärel avastas ta Eesti Triatloni Liidu kaasabil võimaluse läbida kvalifitseerimine ning võistelda paratriatloni PTS5 klassis. „Kaks aastat tagasi uurisime võimalust Pariisi paralümpial osaleda ja selgus, et see on mõistlik juhul kui sportlane on suuteline läbima olümpiaraja ühe tunni ja 15 minutiga. Sellise eesmärgi sean endale Pariisis, ilmselt annaks see 10. või 11. koha,“ vaagis triatleet.

Treener Margus Tamme juhendamisel paralümpiaks valmistuva pärnulanna lemmikalaks on jalgrattasõit ning kitsaskohaks ujumine. „Pariisi rattarada on võrdlemisi tehniline ja mulle see iseenesest sobib ja seda on huvitav sõita, ent samas väsitab see korralikult ära. Seega pole kindel, kuidas ma suudan jooksu jaoks jõudu säästa. Kuuldavasti toimub ujumine ainult allvoolu ning see teadmine võttis raskustunde ära. Ujumist kardan kõige rohkem - pean endale sisestama, et pärast veest välja tulekut ootab mind mu ratas. Minu jaoks algabki võistlemine rattasõidust - enne seda on vaja ujumine ära teha,“ sõnas paralümpia debütant. „Mina ujun sama kiiresti kui tavaline harrastaja, aga need, kes seal tipus on, ujuvad minust ikka märksa kiiremini. Meil on umbes neljaminutiline ajavahe.“