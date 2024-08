Kas Keila Korvpallikool jääb kodusaalita? Keila linn: noorte arvelt neile saaliaegu ei anta

„Oleme täna kahetsusväärses olukorras, kus Keila linnavalitsus ja selle töötajad on kistud kahe treeneri omavahelisse tülisse. Rohkem kui poole aasta jooksul oleme panustanud omalt poolt väga palju töötunde, et neid pingeid leevendada. Meie soov on, et Keila saaks tulemusliku spordielu korraldamisega jätkata. Enne meeste omavahelist tüli olid Keila korvpallielu arendamisse kaasatud nii Peep Pahv kui Tarmo Hein. Neil oli ühine võistkond kõrgliigas. Tänaseks on vastuolu viinud selleni, et Keila Korvpallikool on valinud vaidlemise ja vaidlustamise tee, seda advokaate kaasates. Kuna vaidlustatud on ka suulisi kokkuleppeid, siis lähtub Keila linnavalitsus rangelt vaid kehtivatest õigusaktidest ja kirjalikest kooskõlastustest,“ sõnas Maret Lepiksaar kolmapäeva hommikul Keila linnavalitsuse saadetud pressiteates.