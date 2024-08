Türgi korvpallikoondis on kodustamas järjekordset tugevat ameeriklast

Türgi meedia andmetel on sealne korvpalliliit teinud taotluse Nunnile kodakondsuse andmiseks ja varsti peaks 29-aastane ameeriklane Türgi passi kätte saama.

Türgi koondise peatreener on Ergin Ataman, kes juhendab Nunni ka Panathinaikoses. Enne eelmisel hooajal Kreeka hiiuga liitumist mängis 190 cm pikkune tagamees pikalt NBA-s ja 2020. aastal jõudis ta Miami Heatiga finaali.

Nunni esimene võimalus koondisedebüüt teha on novembris, mil Türgi kohtub EM-valiksarjas kahel korral Ungariga. Peatreener Ataman nimetas Türgi meedias infot ennatlikuks ja väitis, et tema plaan A on kasutada kodustatud mängija kohal Istanbuli Fenerbahce äärt Tarik Biberovici.