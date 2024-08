Kõrvemaa metsajooksu võitsid Roman Fosti ja Merilin Jürisaar

„Sportland Kõrvemaa Metsajooksul osales 420 noort ja pisikest jooksjat - siin on määrav lapsevanemate eeskuju, kes võtavad selle aja ning tulevad koos perega imelisse Kõrvemaa loodusesse sportlikku pühapäeva veetma. Just väikestele mõeldes kaasasime Metsajooksule ka TVO, kes juhendas läbi lõbusa mängu nii lapsi kui ka lapsevanemaid prügi sorteerima. Kõikide Sportland Kõrvemaa võistlussarja sündmuste puhul pöörame erilist tähelepanu keskkonnahoiule, näiteks kasutasime seekord võistlusel oluliselt vähem erinevaid reklaammaterjale ning stardi- ja finišikaar oli kaunistatud kuuskede ja mändidega, mis saavad peagi võistluskeskusesse istutatud. Ka võitjad said kingituseks kuuseistikud,“ ütles võistluse peakorraldaja Gisela Needrit.

Kuigi Roman Fosti ületas finišijoone lõbusalt hundirattaid visates, siis tunnistas ta võistlusjärgsel päeval, et raskeid hetki distantsil jagus ka talle. „Kõrvemaa põnev tõusudega rada on füüsisele korralik väljakutse, aga see treenib väga hästi lihaseid ja pärast sirgel asfaldil näiteks Tallinna Maratoni joosta on tunduvalt lihtsam. Kõrvemaa Neliku sari mulle väga meeldib, sest lisaks sportlikule väljakutsele on Kõrvemaa keskus võistluspaigana väga mõnus alates kuumadest saunadest ja tiigisuplusest kuni tasuta supi ja smuutini. Kindlasti tulen ka septembris toimuvale rattamaratonile plaaniga teha seal maksimaalselt hea tulemus, mis tagaks mulle üldarvestuse võidu. Sportlandi poolt sarja võitjale välja pandud peaauhind Krossi maastikuratas motiveerib mind väga pingutama, „ kommenteeris Fosti.