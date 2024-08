Samm meeste jalgpalli: Rootsi kõrgliigaklubi ostis Martin Vetkali mängijaõigused

Vetkal siirdus 2020. aasta suvel Tallinna Kalevi ridadest Itaalia tippklubi AS Roma noortesüsteemi. Seejärel esindas ta nii sealset U17, U18, U19 kui ka U20 tiimi. 2020/21 hooajal võitis Vetkal AS Roma U17 tiimi ridades Itaalia noorte meistrivõistlused 2022/23 krooniti ta aga U19 tiimi ridades Primavera võitjaks.

Nüüd tegi Vetkal aga sammu meeste jalgpalli, kui ta siirdus Rootsi kõrgliigasse. Eesti A-koondise tasemel on poolkaitsja varasemalt meeste konkurentsis mänginud. Rahvusesinduse tasemel on tal kirjas seitse mängu ja üks värav.

„Mul on hea meel siin olla. Olen juba jälginud meeskonna viimaseid kohtumisi. Annan trennides endast kõik, et treenerid seejärel mulle võimaluse annaksid,“ sõnas Vetkal klubi kodulehel.

Järgmine mäng on Brommapojkarnaal kavas juba kolmapäeval, kui Rootsi karikasarja teises ringis minnakse vastamisi neljandas liigas mängiva IFK Östersundiga. Rootsi kõrgliigas on järgmine kohtumine aga kavas laupäeval võõrsil Stockholmi AIK-i vastu. AIK hoiab praegu turniiritabelis 29 punktiga kaheksandat positsiooni. Liiga liidriks on Malmö 44 punktiga.