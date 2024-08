Olümpia totruste TOP10 | Sprindikuningannade aia taha jätmine, mehelik Alžeeria poksipiiga, venelased ja lõputud lohutusjooksud

10. Kes mõtles välja kergejõustikus need arusaamatud lohutusjooksud?

Kas tõesti leiti, et spordialade võidujooksus järjest positsioone loovutavat kergejõustikku võiks päästa see, kui publik saab näha olümpia kontekstis keskpäraseid atleete ühe korra asemel kaks?

Ka paljude sportlaste endi hinnangu uuendusele võis Pariisis välja lugeda, kui näiteks ühes 400 m lohutusjooksus jättis seitsmest osalejast neli starti tulemata. See oli siiski markantne näide, ent loobujaid oli teisteski jooksudes.

Kohati tundub, et maailma kergejõustikuliit on palganud ala disainima mingid kõrgepalgalised turundusinimesed, kes ei tea spordist vähimatki. Üksteise järel tullakse välja uuendustega, mis ei meeldi sportlastele ega vaatajatele. Või on tegu hoopis õelate klounidega?