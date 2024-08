Paralümpia basseinis Eestit esindav Robin Liksor: kui tuleb medal, on väga tore, aga ma ei luba midagi

Liksor lubas, et annab tippvõistlustel endast maksimumi. „Olen väga õnnelik, et täitsin normi ja pääsesin paralümpiamängudele. Lihvin veel vormi, et Pariisis oleks enesetunne väga hea,“ sõnas ta Eesti Paralümpiakomitee kodulehel. „Tahaksin kindlasti finaali saada. Kui tuleb medal, siis on väga tore, aga ma ei luba mitte midagi.“

„Minu võistlusklassis on kaks kõige kiiremat ujujat venelased, aga hetkel on indikatsioonid, et neid võistlema ei lubata. Nende kõrval on aegade järgi kiiremad konkurendid hispaanlane, tšiillane ja hiinlane, aga kõik saab selgeks siis kui võistlus lahti läheb - kellelgi võib hüpe ebaõnnestuda või ei tule pööre korralikult välja. Arvan, et eelujumisest pääseb finaali veel ajaga 1.13 või 1.14, medali võitmiseks tuleb välja ujuda 1.11 või isegi 1.10,“ vaagis Liksor.