MM-hõbedad Kaldvee ja Lill vaatavad olümpiamängude poole koos norralastega

Eesti kurlingutiim on segapaaride seas aastaid tippu kuulunud. Maailma edetabelis hoitakse praegu kindlalt esikohta. Varem saavutati maailmameistrivõistlustel kaks viiendat ja üks kuues koht. Aprillis saadi Östersundis kaela MM-hõbedad. „Hea, et suutsime lõpuks oma taseme välja mängida. Tulevikuks annab see kindlasti enesekindlust, et oleme sellisteks tulemusteks võimelised,“ vaatas Kaldvee uue hooaja poole.