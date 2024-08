KUULA | „Matšpall“: Eesti aasta treeneriks nimetatud Indrek Tustit hoiab ATP tuuril korras endise maailma kümnenda reketi Denis Shapovalovi keha

Koostöö endise maailma kümnenda reketi, eelmise hooaja keskpaigast jaanuarini vigastuspausil olnud Denis Shapovaloviga (hetkel maailma 105. reket) sai alguse oktoobri keskpaigas, kusjuures see, kuidas kanadalane - Tel Avivis ukraina-vene segaperekonda sündinud Denis peab ennast kanadalaseks - temani jõudis, on Tustitile lõpuni selgusetu.

Tustit on varasemalt korduvalt rääkinud, et unistaks koostööst noore terve sportlasega, sest senised treenitavad on tal olnud enamasti hilises sportlaseeas ja arvukate vigastustega. Shapovalovi näol sai ta küll noore (25-aastane) koostööpartneri, kuid kaugeltki mitte terve.