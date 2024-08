Euroopa liigad: tiitlikaitsja Manchester City alistas Haalandi juubelimängus Chelsea, Madridi Real jäi avavoorus võiduta

Real kaotas avavoorus punkte

Prantsusmaa kõrgliigas juhib avavooru järel tabelit Marseille, kes alistas võõrsil Bresti 5:1. Võidu noppisid ka valitsev meister Pariisi Saint-Germain (4:1 vs Le Havre), Rennes (3:0 vs Lyon), Lille (2:0 vs Reims), Auxerre (2:1 vs Nice), Monaco (1:0 vs St. Etienne) ja Lens (1:0 vs Angers), aga parim väravatevahe annab praegu esikoha Marseille’ile.