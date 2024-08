Esimeses sõidus äreva hetke üle elanud Soomer jõudis Hollandis kahel korral poodiumile. „60 meetrit olin reisija, kes pidas hinge kinni“

Hannes startis mõlemad korrad esireast ehk kolmandalt kohalt ja kuigi esimene start läks pisut aia taha, sujus teine seda paremini, sest pärast teise kurvi läbimist oli mees juba liidripositsioonil. „Mõtlesin teises sõidus tõemeeli, et esimene võit on tulemas, kuni Ilya (Mikhalchik) minust kaks ringi enne finišit mööda läks,“ nentis viimsilane pärast autasustamist. „Tagantjärgi tean, mida oleks võinud teha teisiti ja järgmine kord on see tal keerulisem. Õpime ja areneme iga võistlusega, kiirus on meil juba üsna hea, aga meil tuleb sõdida meeskonna vastu, kes pole kümme aastat näinud ühtegi teist tsiklit peale BMW.“