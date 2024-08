VIDEO | Lõuna-Aafrika UFC täht sundis vastase kägistusvõttega alistuma ja vihavaen sai lõpu

Kuigi du Plessis ja Adesanya on aastate jooksul teineteise suunas verbaalseid hoope jaganud, sai vihavaen vähemalt mõneks ajaks lõpu.

„Jagasin puuri tõelise legendiga,“ viitas du Plessis Adesanyale. „Ta on meie ala jaoks nii palju ära teinud. Mul on kahju, kui minu väljaütlemised lõid mulje, nagu ma oleks pilganud tema Aafrika päritolu. See polnud kordagi mu eesmärk. Aafrika oleks igal juhul võitnud. Aga täna võitis Lõuna-Aafrika.“