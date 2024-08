Rein Taaramäe alustas Hispaania velotuuri 81. kohaga

Tänavune Hispaania velotuur sai lähte Portugalist, kus on kavas kolm esimest etappi. Esmalt sõideti Lissabonis sile ja lühike (12 km) eraldistart, kus kiireimat minekut näitas ameeriklane Brandon McNulty. UAE Team Emiratesi rattur läbis distantsi ajaga 12.35,3.

Ilmselt oma karjääri viimasel suurtuuril osalev Taaramäe on sihiks võtnud etapivõidu. Seni on neid tal Vueltalt kaks, esimene tuli 2011. ja teine 2021. aastal. Tänasel teisel etapil veel Taaramäele sobivatesse mägedesse ei jõuta, 194 km pikkusel Cascaisist Ouermi kulgeval trassil on kaks neljanda kategooria tõusu.