DELFI VIDEO | Särava etteaste teinud Robert Täht: enne mängu pole ammu nii palju liblikaid tundnud

„Enne võrkpallimängu pole ammu nii palju liblikaid tundnud. Koduklubi juures on muidugi ka vägev mängida, aga ikkagi nii teistmoodi kui Eesti koondise särgis,“ rääkis Täht, kes on saanud viimastel aastatel koondist vigastuste tõttu vaid hektiliselt esindada.

„Vastased mängisid tegelikult väga head võrkpalli. Olime ise ka esimesed kaks geimi väga okeil tasemel, aga nad tulid selle kvaliteediga toime ja alles geimi lõppudes murdsime nad maha. Me muidugi teadsime, et pärast kahe geimi võitmist on kolmas geim üliraske, aga mingi nõks seal ikkagi toimus ja vastased said paremini minema. Seevastu neljandas geimis olime kõik jälle esimesest punktist valmis,“ selgitas ta.