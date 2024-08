Ralf Schumacheri eksabikaasa: ta kasutas mind ära ja raiskasin oma parimad aastad

„Loomulikult olin selle kohta varem uurinud, sest spekulatsioonid läksid aastate jooksul üha hullemaks. See ajas mind hulluks, sest ma ei teadnud, kas kujutan endale asju ette. Usaldasin Ralfi pimesi ja võtsin tema sõna kui seadust,“ rääkis naine Der Spiegelile antud intervjuus, et sai eksabikaasa seksuaalsest orientatsioonist teada meedia vahendusel.

„See oli südantlõhestav... Kapist välja tulemine mõjutab alati kõiki lähedasi ja erandiks pole mõistagi ka eksabikaasa, kellega sul on laps. Oleksin tahtnud, et Ralf mind asjadega kurssi viiks. Praegu tunnen, et mind kasutati abielu vältel ära ja raiskasin oma parimad aastad,“ lisas ta.