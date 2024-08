Inglismaa tippklubi otsustas narkootikumi tarvitanud jalgpallitähte karistada

Nimelt postitas Bissouma nädalavahetusel sotsiaalmeediasse vastuolulise video, kus ta hingab sisse naerugaasi ehk dilämmastikoksiidi, mis on Suurbritannias klassifitseeritud C-klassi narkootiliseks aineks.

„Oleme ta esmaspäevasest mängust eemaldanud. Meil on Bissiga usalduskriis, mille peame nii omavahel kui ka meeskonnasiseselt ära lahendama. Ta peab selle muidugi välja teenima. Üks on Bissi jaoks igatahes avatud ja loodetavasti ta mõistab, et oma käitumisega ei mõjuta ta üksnes ennast,“ lausus klubi peatreener Ange Postecoglou.