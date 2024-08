VIDEO | Vingelt kaitses mänginud U16 korvpallurid pääsesid finaali ja tõstsid Eesti järgmiseks aastaks Euroopa eliitseltskonda

„Oli juba soojendusest ja mängu algusest näha, et poisid olid natuke rünnakul sabinas. See-eest kaitses täitsid mängu algusest peale plaani. Taktikalises plaanis uskumatu, et nii noored poisid suudavad juhendusi nii täiuslikult täide viia. Vastaste põhimehe me suutsime põhimõtteliselt ära elimineerida. Mitte ainult Sten Adamson, vaid kogu võistkond sai väga hästi aru, mis me selle mängija vastu pidime tegema,“ viitas U16 koondise peatreener Brett Nõmm Eesti korvpalliliidule antud kommentaaris 7 punkti visanud Belgia liidri Aaron Ona Embo takistamisele.