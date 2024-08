Suurepärast mängu näitav üllatusmeeskond lõpetas Robin Kooli teekonna suurturniiril

Üdini Portugali mängijatest koosneva SAW jaoks oli tegemist esimese korraga, kui niivõrd suure publiku ees võistlustulle astuti, kuid juba esimese mängu avaraundides näidati, et 15 000 silmapaari ei löö mehi verest välja. Kaardil Inferno peetud avamängus suudeti kogenud FaZe’i tiim edukalt nurka suruda ja SAW suuti lihtsana näiva 13:6 võidu järel seeriat juhtima minna.