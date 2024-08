Skandaalsel moel olümpiamedalita jäänud ameeriklanna loodab õigluse jalule seada

„Mul pole sõnu. See otsus tundub ebaõiglane ja on märkimisväärne tagasilöök nii mulle kui kõigile, kes on minuga sel teekonnal kaasas käinud. Olen pannud sellesse spordialasse oma südame ja hinge,“ kirjutas ta.

The Guardiani teatel on USA võimlemisliidul tõendeid selle kohta, et Chiles esitas protesti lubatud ajaraamis. CAS jättis aga nende kaebuse rahuldamata. Ameeriklanna lubab jätkata võitlemist, et käes olnud olümpiamedal endale tagasi saada.