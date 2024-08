Protest VAR-i vastu. Norra kõrgliigas toiduga huligaanitsenud fännid said karmi karistuse

Nüüd teatas Bodo/Glimt, et on määranud üheksale väljakule kalapalle loopinud inimesele 30-mängulise staadionile sisenemise keelu. Klubi tegeleb endiselt veel üheksa isiku tuvastamisega, et ka neile karistus määrata.

„Järgmine kehtivad eeskirju. Väljakule asjade loopimine on üks tõsisemaid asju, mida saab jalgpallimängul teha. Me ei arva mingil juhul, et tegu on liiga karmi karistusega,“ sõnas klubi peadirektor Frode Thomassen.